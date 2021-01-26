يعتبر الكثير من الناس أن الحزن والاكتئاب هما شيء واحد، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ويعتبر الحزن جزء من الحياة لكنه لا يدوم، ويمكن أن يتحول إلى اكتئاب طويل الأمد، لذلك نشر موقع "هيلب جايد" مجموعة من المعلومات حول الفرق بين الحزن والاكتئاب.

- الفرق بين الحزن والاكتئاب

كثير من الناس يخلطون بين الحزن والاكتئاب، ولكن الحزن هو الجزء الأصغر من الاكتئاب، وهو الذي يعزز مشاعر القلق والندم والاكتئاب، فلا يمكن أن يساء تفسيره على أنه اكتئاب بحد ذاته، حيث إن الحزن هو عاطفة مؤقتة قد تنطلق بدلًا من الظهور من تلقاء نفسها، وهو أيضا شعور يأتي ويختفي للحظات، ولكنه لا يترك كآبة باقية، بينما يمكن أن يأتي الاكتئاب في أي وقت دون أي سبب ويمكن أن يستمر لفترة أطول، مما يؤثر على راحة البال والصحة الجسدية والروح.

- علامات لتحديد ما إذا كان الحزن شكل من أشكال الاكتئاب أم لا

- حزن غامر

الحزن احتمال شائع يمكن أن يحدث في جميع الفئات العمرية، حيث إنه أمر مؤقت ويمكن التغلب عليه من خلال المشتتات والأنشطة التي تحيد العقل عنه، بينما الاكتئاب عبارة عن مجموعة من المشاعر الغامرة، والتي ليس لها مصدر أصل وقد تؤدي إلى حالة من الارتباك، ويبقى لفترة طويلة من الزمن حيث تخيم العواطف السلبية على إطار العقل الإيجابي.

- حزن ولا سبب

يشعر الكثير من الأشخاص ببعض مشاعر الحزن نتيجة لمجموعة من الأسباب المعروفة، ولكن في حالات الاكتئاب يواجه الأشخاص تدفقًا مفاجئًا من المشاعر التي ليس لها أصل أو سبب وراء ظهورها.

- عندما يكون إنجاز العمل مهمة

يمكن أن يساعد الحزن في إنجاز العمل، وذلك لأن الشخص الذي يعاني منه يجد أسبابًا لتحيد العقل بأنشطة مختلفة وتشتيت التفكير، ولكن الاكتئاب يمنع الشخص من التفكير بشكل صحيح ويمنع العقل من فعل أي شيء مفيد، حيث يطغى على المرء فكرة الحياة التي لا معنى لها، وبالتالي يفضل ترك الأشياء كما هي.

- الحزن باقٍ ولا يزول من تلقاء نفسه

الحزن مؤقت ويأتي ويذهب في وتيرته الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب، فإنه يستمر ولا يختفي من تلقاء نفسه.

- تقلبات مزاجية حادة

بينما قد يؤدي الحزن أيضًا إلى تقلبات مزاجية، إلا أنه يترك مجالًا للاعتذار والقبول، ولكن الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى مستويات مرتفعة من القلق والغضب التي تمنع بطريقة ما أي نوع من المصالحة والنقاش.

* الافتقار إلى التركيز

يمكن للاكتئاب أن يؤدي إلي الافتقار الشديد إلى التركيز في كل شيء.