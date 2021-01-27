سانوفي الفرنسية تنتج لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكورونا في يوليو المقبل

قال بول هودسون الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي إن الشركة ستبدأ إنتاج جرعات من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال يوليو المقبل.



ونقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن هودسون قوله في مقابلة معها إن سانوفي ستجهز جرعات اللقاح على نطاق واسع باستخدام المنتج الذي توفره شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة توفير اللقاح.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سانوفي ستتمكن من إنتاج حوالي 100 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الحالي حيث سيتم توزيعها في دول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا.



وأشار هودسون إلى أن الشركة الفرنسية تواصل العمل على تطوير لقاح خاص بها مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وأضاف أن الشركة حققت تقدما في اتجاه تطوير لقاح يعتمد على إعادة تشكيل البروتين، وأنها تستهدف طرح اللقاح في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي.