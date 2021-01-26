بايدن: لم نرق للمبادئ التي تأسست عليها أمريكا بأن كل الناس سواسية

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية المساواة بين مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، معلقًا: «لم نرق للمبادئ التي تأسست عليها البلاد بأن كل الناس متساوون».



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن قضية المساواة العرقية ليست قضية وزارة واحدة وإنما الحكومة كلها، موضحًا أنه أصدر أمرًا رئاسيًا يعزز المساواة للجميع، من خلال الحكومة الفيدرالية.



ولفت إلى أن الأمر الرئاسي الذي أصدره يركز على الفئات الأخرى كالملونين والمعاقين والأقليات العرقية، معلنًا أنه سيوقع اليوم أوامر رئاسية أخرى؛ للاستمرار في هذا الحق.



وأشار إلى أن أمريكا تعاني من فجوة كبيرة بالنسبة لعدم المساواة الاقتصادية، فضلًا عن مواجهة التهديد من الغوغاء والمتطرفين ونزعة العرق الأبيض، متابعًا: «حان الوقت للتصرف بما يطالبنا به الإيمان والأخلاقيات».