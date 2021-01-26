 متحف شهير في موقع بومبي الأثري بإيطاليا يفتح أبوابه بعد شهور من إغلاق كورونا - بوابة الشروق
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متحف شهير في موقع بومبي الأثري بإيطاليا يفتح أبوابه بعد شهور من إغلاق كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 5:33 م

فتح متحف -تم تجديده حديثا- أبوابه أمس الاثنين، في موقع بومبي الأثري، ليتعرف من خلاله الزوار على تاريخ المدينة القديمة.

يذكر أن بومبي ومدينة هيرقليون القريبة تعرضتا للتدمير إثر ثوران بركان جبل فيسوفيوس، وقد أدى الرماد والطين والحمم إلى دفن المستوطنات.

وطبقا للموقع الإلكتروني للمتحف، فإنه يعرض مجموعة من الاكتشافات الكبرى للعهد الماضي لبومبي، حيث توجد أشياء يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

ويعد الموقع واحدا من أشهر مناطق الجذب السياحي في إيطاليا، وتم افتتاح المتحف بعد أن ظل مغلقا لشهور بسبب الجائحة.


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