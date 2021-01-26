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السودان: 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 6:27 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، فيما تم شفاء 268 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و 596 حالة، بينها 1750 وفاة، و 20 ألفا و 680 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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