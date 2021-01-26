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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:26 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 2 جنيه.
البطاطس من 1 إلى 2.25 جنيه.
البصل من 3 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 4.5 جنيهات.
الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات .
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيهات.
اليوسفي من 2.5 الي 5 جنيهات
الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيه.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 4 إلى 8 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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