أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يتحمل «المسؤولية كاملة» عما قامت به حكومته، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: «إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وباتت المملكة المتحدة أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول بشكل كبير على حملات التلقيح.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 ألفًا و89 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و689 ألفًا و746 في البلاد.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أشارت «الصحة البريطانية»، إلى تسجيل 1631 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمال الوفيات إلى 100 ألف و162.