السجن 7 سنوات لإرهابي داعشي في ألمانيا

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قضت محكمة دوسلدورف الألمانية الإقليمية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل لمدة سبع سنوات لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا للتحقيقات، خطط الرجل، 31 عاما، مع خلية إرهابية من أفراد منحدرين من نفس موطنه طاجيكستان لشن هجمات اغتيالية وإرهابية في ألمانيا وألبانيا.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم متورط في التخطيط لاغتيال أحد منتقدي الإسلام من مدينة نويس القريبة من دوسلدورف.

وقدم المتهم اعترافا جزئيا خلال مثوله أمام المحكمة. وقبيل صدور الحكم، قال اليوم: "أنا آسف للغاية على كل هذا، أعتذر".

وكان المدعي العام الألماني طالب بسجن المتهم لمدة ثماني سنوات ونصف، ولم يطلب الدفاع حكما محددا، لكنه شكك في صحة الدعوى في نقاط رئيسية.