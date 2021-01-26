بنك مورجان ستانلي يتوقع نتائج محبطة لشركات الخدمات النفطية الأوروبية

أبدى بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، حذرا واضحا بشأن توقعاته لنتائج شركات الخدمات النفطية الأوروبية خلال العام الماضي ككل، حيث خفض بالفعل تقديرات الأرباح لشركتي وود جروب وبتروفاك، بعد تحديث بيانات تداولهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الذي أعده ساسيكانته تشيلوكورو، المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي، القول إنه من المتوقع أن يكون أداء أغلب شركات الخدمات النفطية الأوروبية التي يشملها التقرير محبطا خلال النصف الثاني من العام الماضي سواء من حيث التعاقدات الجديدة أو قائمة التعاقدات المتراكمة.

في الوقت نفسه، يتوقع محللو البنك الأمريكي تحسن هامش أرباح شركات الخدمات النفطية الأوروبية خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالنصف الأول من العام بفضل إجراءات خفض النفقات، وإن كان من المحتمل إعلان لمزيد من الاضطراب في أنشطتها خلال الربع الأخير من العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يتركز اهتمام أسواق المال على مدى نجاح هذه الشركات في تحقيق الخفض المستهدف للنفقات خلال العام الماضي.