الخارجية الأمريكية تصدر تذكيرًا بشأن اشتراط شهادة خلو المسافرين من كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تذكيرًا تضامنيًا مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لجميع المسافرين، بأنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يتعين على أي مسافر من سن عامين فأكبر أن يقدم شهادة قبل ثلاثة أيام على الأكثر من السفر، تفيد بخلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يُسمح له ببدء رحلته إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن هذا الإجراء سيسري على جميع المسافرين سواء الأجانب أو المواطنين الأمريكيين.

ودعت الخارجية الأمريكية رعاياها لإعادة النظر في إمكانية إلغاء رحلاتهم غير الضرورية بالخارج، كما حذرت من يتعين عليهم السفر للخارج بعد تنفيذ هذا القرار من إمكانية مواجهة احتمالات صعوبة إجراء اختبار الفيروس أو الحصول على العلاج في بعض بلدان العالم، ودعتهم للمتابعة مع مواقع السفارات الأمريكية على الإنترنت بشأن خططهم.