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وزيرا خارجية السعودية وإريتريا يرأسان الدورة الأولى للجنة المشتركة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:17 م

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بالوزارة في العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه عقب الاستقبال، رأس الوزيران أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية-الإريترية المشتركة، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، والمستشار السياسي لرئيس إريتريا يماني قبراب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي، والتي تم خلالها التوقيع على محضر الدورة الأولى للجنة السعودية-الإريترية المشتركة.


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