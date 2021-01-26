غلق وحدة سكنية و12 بدروما مخالفا في مدينة السادات

قال علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن الجهاز نفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن غلق وحدة سكنية بالمنطقة الأولى؛ لمخالفة تغيير النشاط باستخدامها مركز أشعة.

وتابع منيع، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم غلق 12 بدروما في المنطقة السكنية التاسعة بالمدينة، بالتعاون بين إدارتى الأمن والتنمية بالجهاز وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وشدد رئيس الجهاز على مسئولى الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل في مختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.