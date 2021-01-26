أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط تعاملات حذرة

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بانخفاض إمدادات الخام.



وتسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا وتجدد المخاوف بشأن تمرير حزمة التحفيز في الولايات المتحدة في الحدّ من المكاسب.



وارتفع خام برنت تسوية أبريل 17 سنتا بنسبة 0.3% إلى 55.85 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتًا بنسبة 0.4% إلى 52.99 دولار للبرميل. وارتفع سعر الخامين بنحو 1% في الجلسة السابقة.



وأفادت شركة "بترو لوجيستيكس" لتتبع الناقلات أمس بأن امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لمستويات الإنتاج بلغت 85% في المتوسط في يناير حتى الآن، مقارنة بـ75% في ديسمبر.