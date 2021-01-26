إيران تعدم مصارعا آخر بتهمة القتل

أعدمت إيران اليوم الاثنين، مصارعا بتهمة القتل العمد، بعد خمسة أشهر من إعدام المصارع نافيد أفكاري بتهمة القتل أيضا.

وذكرت بوابة أفتاب نيوز أن المصارع "مهدى علي حسيني 30 عاما" أعدم شنقا في السجن في مدينة ديزفول الإقليمية .

وكان حسيني قد أُدين قبل خمس سنوات بقتل شاب خلال مشاجرة في بلدة أنديمشك وحكم عليه بالإعدام.

وقد صدقت المحكمة العليا على حكم الإعدام العام الماضي.

ووفقا للشريعة الإسلامية، يطبق مبدأ "القصاص" في مثل هذه الحالات في إيران. وفي حالة القتل العمد، يمكن لأسرة الضحية أن تقرر ما إذا كان الجاني يتم إعدامه أم لا.