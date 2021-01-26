 الصحة: لابد من إعادة تحليل الـPCR خلال 48 ساعة في حالات كورونا البسيطة - بوابة الشروق
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الصحة: لابد من إعادة تحليل الـPCR خلال 48 ساعة في حالات كورونا البسيطة

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:29 م

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لابد من إجراء الفحوصات والتحاليل في حالة استمرار نزلات البرد لعدة أيام، موضحًا أن ظهور بعض الالتهابات في الأشعة ونقص كرات الدم البيضاء يجعل المريض حالة محتملة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن أغلب حالات كورونا التي تظهر بفحوصاتها خللًا تعاني من أعراض بسيطة، تكون المسحة الطبية لها إيجابية، مشيرًا إلى عدم دقة المسحة في تلك الحالة، ويجب إعادتها.

وذكر أن دقة المسحة الطبية تتراوح من 67% إلى 72%، مضيفًا أنه في الحالات البسيطة يجب إعادة تحليل الـPCR خلال 48 ساعة لتتأكد من النتيجة.

وأوضح أن المسحة الطبية قيمتها في التشخيص وليس المتابعة، لافتًا إلى رصدها جزء من الفيروس سواء كان حيًا أوميتًا، لهذا قد تظهر إيجابية الحالة بعد تعافيها من المرض.

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