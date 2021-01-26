حكومة هونج كونج تتخذ إجراءات جديدة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا

أصدرت حكومة هونج كونج أمر إغلاق غير معلن، "على غرار الكمائن"، في منطقة متضررة من إصابات فيروس كورونا في الدولة المدينة، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتهاء إغلاق تم فرضه لمدة 48 ساعة، لتعقب المصابين بالفيروس في نفس المنطقة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر راديو وتلفزيون هونج كونج أن الإغلاق القسري الثاني في منطقة "ياو ما تي" في كولون، بدأ في الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر حتى السادسة من صباح غد الأربعاء، حتى يتمكن المواطنون من الذهاب إلى عملهم.

وكان الإغلاق الذي تم فرضه لمدة 48 ساعة في المنطقة السكنية المتضررة التي يقطن بها عدد كبير من الأقليات العرقية، انتهى أمس الاثنين، وأسفر عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء اختبارات لأكثر من 7000 شخص.

ومن جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من الاختبارات.

وقالت لام إن الإغلاق الذي يتم فرضه "على غرار الكمائن"، بحيث لا يتم تحذير السكان المحليين مسبقا بشأن إجراء الاختبارات الحكومية للتحقق مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، سيكون مفتاحا لبلوغ أقصى قدر من الفعالية.