ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0% حتى صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك مقارنة بالوقت ذاته أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3ر25 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مساوية لمتوسط ​​الزيادة خلال الأسبوع الماضي .

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 21ر3 مليون حالة، بزيادة بنسبة 4ر1% عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

وأضافت البيانات أن ولاية كونيتيكت شهدت زيادة بنسبة 4ر2% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 243 ألفا و632 حالات.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث توفى 422 شخصا.