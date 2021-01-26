مسؤول بشركة توتال الفرنسية: نتطلع للاستثمار في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ماضية قدما في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص للعمل في العراق.

وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه "أن هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".

من جانبه، أوضح بويانيه رغبة شركة توتال وتطلّعها إلى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة وخصوصا النفط والغاز.

وتسعى شركة توتال الفرنسية للحصول على أستثمارات هائلة في حقل عكاس للغاز الطبيعي في محافظة الأنبار بعد أنسحاب شركة كوكاز الكورية الجنوبية من خطة التعاقد لتطوير الحقل مع زارة النفط العراقية بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار بعد منتصف عام 2014.