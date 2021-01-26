زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: لاحاجة لكثير من الشهود في محاكمة ترامب

ذكر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، شاك شومر، أمس الإثنين، أن إجراءات مسائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستكون سريعة "نوعا ما"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك حاجة إلى الكثير من الشهود.

وقال شومر فى مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية: "ستجرى المحاكمة بطريقة عادلة لكنها ستكون سريعة نوعا ما".

وأضاف: "لا اعتقد أن هناك حاجة للكثير من الشهود"، مشددا على أن "المحاكمة ستكون عادلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الديمقراطيين "لن يسمحوا للجمهوريين بالمماطلة".

وأكد شومر أنه لم يتم اتخاذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيكون هناك شهود أم لا.

يشار إلى أنه في محاكمة ترامب الأولى أمام مجلس الشيوخ، دفع الديمقراطيون من أجل الحصول على شهود إضافيين، وهو طلب رفضه الجمهوريون، لكنهم قالوا إن الشهود في هذه المحاكمة غير ضروريين الآن لأن أعمال الشغب اندلعت علنا، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

واتخذ مجلس الشيوخ الخطوة أولى نحو مسائلة ترامب، أمس، حيث أحال مجلس النواب لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ. وسيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ خلال ساعات اليمين كمحلفين. وستبدأ إجراءات المحاكمة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

ولم يتطرق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى المدة الزمنية التى ستستغرقها المحاكمة.

يشار إلى أن المحاكمة الأولى لترامب استغرقت 21 يوما، ومع ذلك قال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم لا يتوقعون أن تستمر المحاكمة الثانية لفترة طويلة.