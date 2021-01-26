إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمدينة إسنا بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، بإزالة ٣ حالات مخالفة تم رصدها اليوم الاثنين، بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة ٢.٥ قيراط، عبارة عن مباني بالحجر والأسمنت مقامة دون سند من القانون، وتمت إزالة الأعمال، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر مصطفى ألهم لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر بمتابعة كافة الخدمات بالمراكز، قام رئيس مركز ومدينة إسنا بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين ومنطقة دويح بمدينة إسنا، موجهًا قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية.

وفي السياق ذاته، قام رئيس مركز ومدينة إسنا بالمرور على أعمال تمهيد طريق طراد النيل استعدادًا لرصفه، موجهًا بإنهاء أعمال الكهرباء وأغطية غرف المياه والصرف الصحي.