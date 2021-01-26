 مقتل قس متهم بالاغتصاب رميا بالرصاص في الفلبين - بوابة الشروق
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مقتل قس متهم بالاغتصاب رميا بالرصاص في الفلبين

مانيلا - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:49 ص

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، مقتل قس، 42 عاما، متهم بالاغتصاب رميا بالرصاص في جنوب الفلبين.

 

وتم العثور على جثة الأب رينيه ريجالادو، مساء الأحد، بالقرب من دير في مدينة مالايبالاي في مقاطعة بوكيدنون.

 

ورأى شرطي وهو في طريقه إلى المنزل جثة القس بالقرب من سيارة متوقفة ونقله إلى مستشفى قريب، حيث تم إعلان وفاته لدى وصوله.

 

وقال شهود إنهم سمعوا 5 طلقات نارية قبل العثور على الجثة، وقالت الشرطة إنه أصيب برصاصة في مؤخرة رأسه.

 

وذكر المحققون أنهم يبحثون بشأن الصلة المحتملة بين قضية اغتصاب رفعت ضد ريجالادو وقتله.

 


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