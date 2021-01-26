بايدن: ينبغي إتمام محاكمة ترامب رغم عواقبها السلبية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ينبغي إتمام المحاكمة التي تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب، على الرغم من حالة الاضطراب التي قد تؤدي إليه تلك المحاكمة في جدول أعماله وفي المصادقة على أعضاء إدارته.

وأضاف بايدن -في تصريحات- أنه يدرك أن المحاكمة بمجلس الشيوخ -والتي من المقرر أن تبدأ في الثامن من شهر فبراير المقبل- قد تفضي لنتائج سلبية على خططه التشريعية وترشيحاته للتعيينات الجديدة، غير أنه أشار إلى أن آثارًا أسوأ قد تحدث لو لم تتم محاكمة ترامب.

وتابع بايدن أنه لا يتوقع أن يوافق 17 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ على التصويت بإدانة الرئيس السابق، وهو العدد الضروري المطلوب إضافته إلى عدد جميع الأعضاء الخمسين من الديمقراطيين بالمجلس، ليصبح العدد 67 أو أغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك لإتمام الإدانة، منوهًا بأن المحاكمة ربما كانت ستؤدي لنتائج مختلفة لو كان أمام ترامب فترة باقية في ولايته.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد أن قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس رسميًا ملف محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ.

وأصبح ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين بعد اتهامه بتحريض مثيري الشغب الذين اقتحموا مقر الكونجرس "الكابيتول" يوم السادس من يناير الجاري، في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.