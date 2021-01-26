القوى العاملة: تعيين 5545 شابا واستخراج 2029 قياس مستوى مهارة بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5545 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 909 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وقال مدحت الغمراوى مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إن المديرية سجلت في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة 57 عاملاً جديداً، فضلًا عن الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و207 آلاف جنيه لـ4414 عاملاً من المسجلين.

ولفت الغمراوي، إلى أن المديرية استخرجت 2029 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 319 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري.

ونوه إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1199 منشأة.

وأسفر عن تحرير 405 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 330 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، تم التفتيش على 17 شركة، واعتماد 272 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 331 تفويض ووكالة لشركات بها 455 فرصة عمل.