 وزير الاقتصاد البرازيلي يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3.5% خلال العام الحالي - بوابة الشروق
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وزير الاقتصاد البرازيلي يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3.5% خلال العام الحالي

برازيليا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:30 م

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جوديز، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لديها برتوكول أزمة للتحرك في حالة اشتداد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جوديز خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك كريدي سويس السويسري إنه يتوقع نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي بمعدل 5ر3%، مع إمكانية وصول المعدل إلى 4%.

وقال الوزير إن قيام شركات من القطاع الخاص في البرازيل باستيراد لقاحات فيروس كورونا المستجد سيسرع وتيرة تطعيم المواطنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الاقتصاد والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أعلنا خلال المؤتمر دعمهما لمشاركة شركات القطاع الخاص في توفير لقاحات فيروس كورونا للبرازيل.

وترغب الحكومة في قيام شركات خاصة بشراء 33 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بحيث يتم ضخ نصف هذه الكمية في المؤسسات الصحية العامة بدون مقابل.


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