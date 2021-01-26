23 سفينة إجمالي الحركة اليوم في موانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة حاويات.

وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بضائع عامة، وخروج 1 سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة 2 سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.