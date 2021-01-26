23 سفينة إجمالي الحركة اليوم في موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة حاويات.
وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بضائع عامة، وخروج 1 سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة 2 سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.