 البرلمان يوافق على إحالة بيان وزير الخارجية إلى اللجان النوعية المختصة - بوابة الشروق
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البرلمان يوافق على إحالة بيان وزير الخارجية إلى اللجان النوعية المختصة

البرلمان
البرلمان

نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:04 م
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير الخارجية سامح شكري إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس ، كل في اختصاصه، لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.

وقال جبالي، عقب انتهاء وزير الخارجية من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس، إنه على اللجنة متابعة ما تم تنفيذه من بيان الوزير سامح شكري على أرض الواقع، مطالبا اللجان بإعداد تقرير وتقديمه لمكتب المجلس.

وعرض وزير الخارجية أمام النواب ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020) ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء وجميع الوزراء لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

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