 ضبط ٣١٠ كجم مواد غذائية ولحوم بكفرالشيخ - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يناير 2021 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

ضبط ٣١٠ كجم مواد غذائية ولحوم بكفرالشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 2:22 م

شنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على الأسواق بمراكز الحامول ودسوق وبلطيم بكفرالشيخ برئاسة العقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، وتحت إشراق اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٠ كيلو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بيع لحوم بمدينة الحامول، وضبط ٦٠ كيلو لانشون منتهية الصلاحية بمحل بقالة بمدينة الحامول، وكذلك ضبط ٥٠ كيلو جبنه رومي مجهولة المصدر بمحل بقالة بمدينة بلطيم.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط ٤٠ كيلو مربة مجهولة الهوية بمحل بقالة بمدينة دسوق، وضبط ٧٠ كيلو مكرونة مجهولة المصدر بمحل بقالة بمدينة بلطيم.

 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك