ضبط ٣١٠ كجم مواد غذائية ولحوم بكفرالشيخ

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شنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على الأسواق بمراكز الحامول ودسوق وبلطيم بكفرالشيخ برئاسة العقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، وتحت إشراق اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٠ كيلو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بيع لحوم بمدينة الحامول، وضبط ٦٠ كيلو لانشون منتهية الصلاحية بمحل بقالة بمدينة الحامول، وكذلك ضبط ٥٠ كيلو جبنه رومي مجهولة المصدر بمحل بقالة بمدينة بلطيم.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٤٠ كيلو مربة مجهولة الهوية بمحل بقالة بمدينة دسوق، وضبط ٧٠ كيلو مكرونة مجهولة المصدر بمحل بقالة بمدينة بلطيم.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات.