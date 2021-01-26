وكيله: بنزيما يحلم بالعودة إلى ليون

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يريد الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، العودة لفريقه الأول أولمبيك ليون الفرنسي.

وأوضح كريم الجزيري، وكيل كريم بنزيما، أن النجم الفرنسي يحلم بالعودة لفريق ليون، وارتداء شارة القيادة فيه.

وقال الجزيري، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نعم يريد بنزيما الانتقال إلى ليون، ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق، ليون موجود في قلبه».

وأضاف: «إنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا».

وأتم وكيل اللاعب الفرنسي: «ليون لديه كل شيء لجذب بنزيما، لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا».

ولعب بنزيما مع ليون منذ فرق الناشئين وحتى انتقاله إلى ريال مدريد في 2009 نظير 35 مليون يورو، وينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2022.