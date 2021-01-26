احتفل فريق "أصحاب البصيرة"، بعيد للشرطة في 25 يناير 2021 بإطلاق مبادرة "أصحاب الشرطة".

وبدأ الفريق بتهنئة الجنود والموظفين بإدارة مرور محافظة شمال سيناء، وتم عقد لقاء احتفالي مع العقيد علاء الدين عبد الرافع مدير عام إدارة المرور بالمحافظة وقيادات المرور.



وقال خالد شرهان منسق فريق أصحاب البصيرة أن الشرطة هي صمام الأمان للشعب و ان الشرطة والجيش والشعب جسد واحد لأن الشرطة من الشعب

وأكد عبد الكريم الشاعر متطوع في أصحاب البصيرة، بأن الشرطة والجيش والشعب جسد واحد لأن الشرطة من الشعب.

وأكد العقيد علاء الدين قائد عام مرور محافظة شمال سيناء، أن زيارة الفريق سعادة كبيرة ودعم معنوي من المواطنين للجنود والقيادات، لافتا إلى أن حماية الوطن مسئوليتنا معا جيش وشرطة وشعب.

وفي نهاية اللقاء، عرض فريق أصحاب البصيرة بعض الاقتراحات والتي تضمنت توعية أصحاب المركبات الخاصة والعامة وسائقي التاكسي بالإشارات المرورية الخاصة بالمكفوفين، والتي تم طباعتها وسيتم توزيعها على السائقين بعد موافقة قائد المرور على تعميمها، ووعد قائد المرور بوضع لوحات إرشادية رمزية بلغة برايل وتقديم كل التيسيرات لترخيص السيارات الخاصة بمرافقي ذوي القدرات الخاصة، كما تم إهداء علم مصر وإشارات المرور من أعمال مروة عبد الفتاح أحد أعضاء فريق أصحاب البصيرة، والتقاط الصور التذكارية.