برلماني: نتواصل بندية مع المؤسسات والبرلمانات الدولية في ملف حقوق الإنسان

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم اتسمت بالشفافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن بيان وزير الخارجية أكد أن قضية سد النهضة هي الأهم بالنسبة لمصر ولن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المشروعة في مياه النيل، والحفاظ على مقدرات الشعب.

وأكد أنه لا يوجد ما يثير القلق بشأن تناول الكونجرس لملف حقوق الإنسان، خاصة وأن مصر دائمة جاهزة بالدبوماسية الحكومية والبرلمانية للرد على كل ما يتم توجيهه لها من اتهامات، متابعًا: «مفيش دولة في العالم جنة على الارض ومعندهاش مشكلات في حقوق الإنسان».

ولفت إلى تواصل مصر مع المؤسسات والبرلمانات الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان بشكل ندي يتضمن مرونة في تناول الموضوعات، خاصة وأن هناك دولًا معادية تروج معلومات خاطئة عن، وآخرى ليس لديها معلومات، مؤكدًا أن المساعي المبذولة تستهدف إيضاح مجريات ما يحدث على الساحة المصرية.

وذكر أن بيان وزير الخارجية اليوم في البرلمان، تضمن إعراب مصر عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات أزمة سد النهضة، على الرغم من التعنت الأثيوبي، مضيفًا أنه تم عرض جهود مصر بعض الأقطار العربية ومنها ليبيا، التي تسعى مصر إلى التوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف المتنازعة فيها.

وأوضح أن البيان تطرق للأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة في دعم السوريين، لافتًا إلى تفاعل لجنة العلاقات الخارجية مع ما يتم إثارته في البرلمانات الدولية.

وأشار إلى الخطوات الملموسة التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، في ظل مواجهتها لتحديات كبيرة كالإرهاب، ووجودها في منطقة ملتهبة الصراعات، منوهًا أنه لابد من اتخاذ تلك الظروف في الاعتبار عند الحديث عن حقوق الإنسان.