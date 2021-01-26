حملة مكثفة لفصل جميع الوصلات الكهربائية الموصلة على الأعمدة في المنيا

أكد محمد قناوي، وكيل إدارة الإنارة العامة لمدينة المنيا، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الإدارة تعاونت مع شركة كهرباء المنيا في شن حملة مكثفة لفصل جميع الأسلاك والوصلات الكهربائية بشارع كورنيش النيل، وشارع طه حسين الموصلة على الأعمدة، ومن لوحات الإنارة وجميع الأسلاك الموصلة بطريقة عشوائية حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.

وأضاف أن العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أصدر تعليماته بهذه الحملة للحفاظ على أرواح المواطنين من التعرض لحوادث الكهرباء والصدق بسبب الوصلات العشوائية الغير مؤمنة، والتي اشتكى من المواطنين والمارة أنهم أثناء مرورهم بهذه المناطق، كانوا يشعرون بما يشبه المس الكهربائي بسبب ملامسة الأسلاك الغير معزولة لأعمدة الكهرباء المنتشرة على شارع كورنيش النيل.