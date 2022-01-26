سقوط المستعمرة على يد ولاد الزيبق في الحلقة 3 و4 من مسلسل «الجسر»

تصاعدت أحداث مسلسل «الجسر» سريعًا بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة، وتصدره لتريند المنصة في العديد من الدول العربية والأجنبية مثل مصر، الإمارات، الأردن، أميركا، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، شهدت الحلقتان سقوط المستعمرة على يد ولاد الزيبق بقيادة فايز (محمد علاء) وانتهاء عصر داليدا (نيللي كريم) بعد خيانة يعقوب (محسن صبري) لها، وكشفت الحلقات عن ظهور مذيع الراديو لأول مرة والذي لعب دوره مروان يونس، ليقبض عليه نوح (عمرو سعد) ويُسلّمه إلى داليدا من أجل مبادلته بابنه ناجي (يوسف أحمد صلاح) وقبلت داليدا المذيع، وأيضًا قبضت على نوح للانتقام منه بسبب مقتل أخيها.

وتعاون نوح مع سامي (محمد يوسف اوزو) واعطاه خرائط الأنفاق التي توصّل إلى قلب المستعمرة، ليستغلها فايز ويشن هجومًا على داليدا وأعوانها، ويتمكن بالفعل من السيطرة على المستعمرة، وقد دافعت غالية (سارة الشامي) شقيقة داليدا عن المستعمرة، ومنعت يعقوب من قتل داليدا برصاصة أصابت كفّه، ولكن قُبض عليها وفي النهاية، وتمكن نوح في الهروب قبل لحظات من إعدام ابنه ناجي أمام عينيه.

ولكن قبل أن يغاد نوح المستعمرة، وجد داليدا ملقاه على الأرض، تحاول التقاط أنفاسها بعد هزيمتها على يد فايز، ليقف نوح عاجزًا أمام خيارين، إما أن يتركها ويرحل، فقد كان ابنه على وشك الإعدام شنقًا بسببها، أم ينقذها من موتٍ محقق.

ويُعرض مسلسل الجسر حصريًا على منصة شاهد vip، ليعكس صورة درامية لما قد يحدث في نهاية العالم، وتدور أحداثه بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، ويبقى الوصول للجسر هو الأمل الوحيد من أجل الحصول على حياة آدمية.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.