بدء موسم عصر القصب في ثالث مصانع إنتاج السكر بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا رافقه المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس مصانع سكر وتكرير دشنا.



وتابع المحافظ، خلال جولته بالمصنع كافة مراحل الإنتاج بدءاً من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة حتى وصوله إلي المنتج النهائي والتعبئة، معربا في كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع.



وأكد المحافظ، ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالي ٣٦٪؜ من إجمالي إنتاج مصر من السكر.



واختتم محافظ قنا زيارته للمصنع بتفقد الصوبة الزراعية المُعدة لزراعة قصب الشتلات.



كما تفقد مزرعة بنجر السكر التي قام بزراعتها المصنع كتجربة تمهيدا للتوسع في زراعته حال نجاحها خاصة انه يتميز بإنتاجية عالية من السكر.



من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات.



كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر، موضحا أن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقصب، ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ حوالى ٢٢ ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٧٥٠ ألف طن سكر سنويا.



وأكد على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثاني أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة.