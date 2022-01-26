روسيا تعرب عن قلقها من موجة التصعيد في اليمن

أعربت روسيا عن قلقها من موجة التصعيد الجديدة للأزمة اليمنية بما في ذلك ضربات مليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات، معتبرة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم الثلاثاء: "تشعر موسكو بقلق من التقارير حول تصعيد الأوضاع في اليمن وحوله".

ودعت روسيا جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين السكان وتفاقم للأوضاع الإنسانية، مضيفة: "إننا على يقين تام بأن خفض المواجهة وحل المشاكل المتعددة، التي يواجهها اليوم اليمن والتي تشعر بها بدرجة ملموسة الدول المجاورة له، سيسهم بإطلاق عملية تفاوضية شاملة بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة ونحن مصممون على تقديم دعم نشط للجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، هانس جروندبرج".