ماليزيا وإندونسيا تبحثان سبل التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين

بحث المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني عبدالله، مع نظيره الإندونيسي ليستو سيجيت برابوو، عددا من القضايا المشتركة بين البلدين تشمل سبل التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء، المسائل المشتركة في كلا البلدين، مؤكدين عزمهم على تعزيز التعاون وتحسين التنسيق والاتصال بين البلدين.

وقال المفتش العام للشرطة الإندونيسية، إن هناك طرقا غير مشروعة للقيام بتهريب المهاجرين الإندونيسيين إلى ماليزيا تم التعرف عليها، بناء على معلومات وبيانات موجودة، موضحا أن هناك حالات يوميا تقريبا.

وأضاف أن التعاون بين البلدين ضروري لتسهيل عمليات المراقبة والتنسيق في حال وقوع حواث مماثلة في المستقبل، معربا عن تقديره للشرطة الملكية الماليزية لمساعدتها في العديد من قضايا إنفاذ القانون في البلدين.