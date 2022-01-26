نفقات وزارة الدفاع الألمانية تجاوزت 47 مليار يورو في 2021

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن حجم نفقاتها وصل إلى 21ر47 مليار يورو العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حجم نفقاتها في 2021يزيد بنسبة نحو 4ر2% مقارنة بنفقاتها في عام 2020.

ورأت الوزارة أنها تعتبر زيادة النفقات عن المقدار الذي كان منصوصا عليه في الميزانية الاتحادية (93ر46 مليار يورو)، تقدما نظرا لعدم النجاح في الفترة الأخيرة في استثمار أموال في تحديث الجيش الألماني.

وقالت الوزارة إن الجيش الألماني سيواصل الاستثمار مستقبلا من أجل أن يصبح قادرا على النجاح سواء في المهمات الدولية إلى جانب الحلفاء أو في أداء المهام الدفاعية الوطنية والمتعلقة بالحلف على أفضل نحو ممكن".