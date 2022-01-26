 أمريكي يعترف بتهريب مواطنين مكسيكيين داخل تابوت - بوابة الشروق
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أمريكي يعترف بتهريب مواطنين مكسيكيين داخل تابوت

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 9:09 ص

أقر رجل من ولاية تكساس حاول تهريب مواطنين مكسيكيين اثنين داخل تابوت ، بالذنب في تهم وجهت إليه، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وذكرت وثائق المحكمة أن زاتشارى تايلور بلود / 33 عاما / من جالفستون اعترف بذنبه فى تهمة واحدة تتعلق بنقل أشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرته محطة (إيه بي سي نيوز).

وعثر مسؤولو حرس الحدود عند نقطة تفتيش بالقرب من فالفورياس بولاية تكساس على رجلين مكسيكيين داخل تابوت في مؤخرة سيارة كان يقودها الرجل يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر ، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال الرجلان اللذان تم العثور عليهما داخل التابوت للمسؤولين إنهم دفعوا لمهربين لإحضارهم إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

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