الصحة العالمية: 21 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن حوالي 21 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى عدد من الحالات في أسبوع منذ بداية الوباء.

وأشارت المنظمة وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ظلت مستقرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة، منوهة بأن تقييم الوباء الأسبوعي للمنظمة أظهر أن الإصابات الجديدة بالفيروس زادت بنسبة 5% وهو معدل يبدو أنه يتباطأ.

وشهدت أكبر زيادة في الحالات في الشرق الأوسط، حيث تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 39%، وجاءت منطقة جنوب شرق آسيا في الخلف مباشرة بزيادة قدرها 36%، مشيرة إلى أن الوفيات في جنوب شرق آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط زادت، بينما شهدت مناطق أخرى انخفاضًا في الوفيات.