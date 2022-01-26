فرنسا تعتزم رفع شهادة التطعيم بمجرد استئناف الجراحات الاختيارية

تعتزم الحكومة الفرنسية رفع شهادة التطعيم ،التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الجاري وتمنع الأشخاص غير المطعمين من المشاركة في أغلب الأنشطة الاجتماعية، بمجرد تراجع عدد المرضى الذين نقلوا للمستشفيات بشكل يسمح باستئناف الجراحات الاختيارية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال للصحفيين بعد اجتماع وزاري إنه رغم أن متحور أوميكرون ليس له تأثير كبير على المستشفيات مثل المتحورات السابقة، فإن معدل إشغال الأسرة مازال مرتفعا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب الصحة العامة بأن الإصابات الجديدة وصلت إلى 501 ألف و635 أمس الثلاثاء. وفي حين أن العدد الإجمالي للمرضى الذين نقلوا للمستشفيات مازال يرتفع، ليصل إلى 30 ألفا و189 حالة أمس الثلاثاء، فإن عدد المرضى في الرعاية المركزة تراجع مقارنة بأسبوع مضى.

يراهن قادة فرنسا على أنه سوف يظل من الممكن السيطرة على الحالات الخطيرة وأن الإصابات سوف تبدأ في الانحسار، ويرجع ذلك في جزء منه إلى شهادات التطعيم.