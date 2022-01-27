استمرار محادثات لتمديد اتفاق رئيسي بشأن ثاني أكسيد الكربون في بريطانيا

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قالت أكبر شركة في المملكة المتحدة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون إنها مستمرة في التفاوض بشأن تمديد اتفاق توريد ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت شركة "سي إف إندا ستريز هولدينجز" للأسمدة أنها تجري محادثات مع عملاء الغاز الطبيعي لتمديد الاتفاقيات الخاصة بسحب ثاني أكسيد الكربون، وتسعيره، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووافقت الشركة، بموجب اتفاق تم إبرامه في تشرين الأول/ أكتوبر، على دفع المزيد مقابل ثاني أكسيد الكربون من شركة الأسمدة التي تنتج نحو 60 % من الإمدادات التجاري في الممكلة المتحدة.

ويستخدم الغاز في صعق الخنازير والدواجن بالمجاز، إلى جانب إشباع الجعة والصودا بثاني أكسيد الكربون وإطالة مدة تخزين الأغذية الطازجة.

وذكر اتحاد الأغذية والمشروبات أن بعض الأغذية قد تنفد من المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة ما لم يتم تمديد الاتفاق.