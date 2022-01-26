ضبط موظف بريد بالسويس لتلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصى

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد بالسويس لاتهامه بالفساد الوظيفي.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصى بالبريد المصرى من أشخاص مختلفين بعدة محافظات داخل البلاد.

وأضافت التحريات أن الموظف ترك تلك المبالغ بحسابه الشخصى لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المُستفيدين الحقيقيين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على تلك التحويلات، ما يعد عملاً من أعمال البنوك علاوة على تربحه من أعمال وظيفته، وإهداره للمال العام ما هو قيمته مبالغ العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التى قام بها.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام تقدر بحوالى مبلغ مليون و57 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.