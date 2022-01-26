 الأولمبية تهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية - بوابة الشروق
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الأولمبية تهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:30 م

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بخالص التهاني للجماهير المصرية ولاعبي المنتخب الأول لكرة القدم والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب تأهل الفريق لمباراة دور الثمانية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون حاليا بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة دور الـ16 التي أقيمت اليوم الأربعاء.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي المنتخب الأول والجهاز الفني على هذا التأهل وإستمرار مواصلة المنتخب لمشواره في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والأداء المميز للاعبين وحرصهم على رفع راية مصر عاليا وتحقيق الانتصارات.

ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق للمنتخب في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب في دور الثمانية ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة الإفريقية الحالية.


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