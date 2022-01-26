تمكنت الشرطة البريطانية من إيقاف شخصين آخرين في إطار التحقيقات في حادث الاعتداء على معبد يهودي بولاية "تكساس" الأمريكية الذي نفذه بريطاني منتصف الشهر الجاري واحتجز 4 رهائن.

وقالت شرطة منطقة "مانشستر الكبرى" شمال غربي إنجلترا - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء - إن ضباط وحدة مكافحة الإرهاب أوقفوا الشخصين بمدينة مانشستر في وقت سابق اليوم، وأنهما رهن الاحتجاز لاستجوابهما، مع العمل عن كثب مع قوات إنفاذ القانون الأمريكية.

وأضافت الشرطة أنه تم تمديد احتجاز شخصين قد أُلقي القبض عليهما يوم 20 من شهر يناير الجاري بمدينتي برمينجهام ومانشستر، على خلفية الحادث، لمواصلة استجوابهما.

وكان شخص قد قطع تأدية إحدى الصلوات بالمعبد اليهودي في 15 من الشهر الجاري، زاعمًا أنه زرع قنبلة بالمكان، واحتجز حاخامًا و3 أشخاص آخرين رهائن، إلا أن رجال الأمن قد تمكنوا من الإفراج عنهم غير مصابين، وإعلان مقتل الشخص؛ حيث تبين أنه بريطاني الجنسية ويدعى مالك فيصل أكرم.