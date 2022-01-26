الهند تسجل أكثر من 285 ألف إصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز عتبة الـ40 مليون حالة

سجلت الهند 285 ألفا و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 40 مليون و85 ألفا و116 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 491 ألفا و127 شخصا بعد وفاة 665 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 299 ألفا و73 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 37 مليونا و370 ألفا و971 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و223 ألفا و18 حالة.