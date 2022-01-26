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طلبت السفارة الأمريكية في الصين رسمياً من وزارة الخارجية الصينية السماح للدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد، وفق ما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين لم تكشفهما.

وأفادت وكالة بلومبرج، بأن الطلب جاء بعد أن أعرب بعض الدبلوماسيين عن قلقهم من قيود الصين الصارمة المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا في الأشهر الماضية.

وطلبت السفارة "تصاريح للمغادرة"، للموظفين الأمريكيين وعائلاتهم لمغادرة الصين إلى أن يشعروا أن العودة آمنة.

ولم توافق الوزارة الصينية على الطلب حتى الآن.

ومن المتوقع أن يغادر ما يقرب من 10% إلى 15% من أصل نحو ألف شخص، بعد الموافقة.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تلغي وكالة الصحة الوطنية الصينية اتفاقية بين وزارة الخارجية الصينية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية في الصين تسمح للآباء بالبقاء مع أبنائهم القصر أثناء الحجر الصحي.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من تسبب القفزة في الإصابات بمتحور أوميكرون في فرض تدابير أكثر صرامة لا يمكن التنبؤ بها في الصين.