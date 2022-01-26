 بسبب كورونا.. السفارة الأمريكية في الصين تطالب بمغادرة دبلوماسييها - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يناير 2022 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بسبب كورونا.. السفارة الأمريكية في الصين تطالب بمغادرة دبلوماسييها

وكالات:
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 12:27 م

طلبت السفارة الأمريكية في الصين رسمياً من وزارة الخارجية الصينية السماح للدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد، وفق ما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين لم تكشفهما.

وأفادت وكالة بلومبرج، بأن الطلب جاء بعد أن أعرب بعض الدبلوماسيين عن قلقهم من قيود الصين الصارمة المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا في الأشهر الماضية.

وطلبت السفارة "تصاريح للمغادرة"، للموظفين الأمريكيين وعائلاتهم لمغادرة الصين إلى أن يشعروا أن العودة آمنة.

ولم توافق الوزارة الصينية على الطلب حتى الآن.

ومن المتوقع أن يغادر ما يقرب من 10% إلى 15% من أصل نحو ألف شخص، بعد الموافقة.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تلغي وكالة الصحة الوطنية الصينية اتفاقية بين وزارة الخارجية الصينية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية في الصين تسمح للآباء بالبقاء مع أبنائهم القصر أثناء الحجر الصحي.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من تسبب القفزة في الإصابات بمتحور أوميكرون في فرض تدابير أكثر صرامة لا يمكن التنبؤ بها في الصين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك