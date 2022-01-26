اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجان لمراجعة اللوائح الداخلية والعمل على تطويرها

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة اللوائح والقوانين الداخلية باتحاد الكرة لتعديلها المرحلة المقبلة .

وأضاف الكومي، في تصريحات تلفزيزنية:«تم الاجتماع مع مسئولى القسم الثانى والثالث لعرض بعض اللوائح والقوانين لدراستها ومعرفة ما يحتاجه الاندية للتوافق بين الاتحاد والأندية».

وأضاف أنه سوف يقوم بإنشاء لجان لإعادة صيغة القوانين واللوائح.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يدعم لاعبى المنتخب المصرى في المباراة الهامة أمام كوت ديفوار في الدور الـ16 بكأس الامم الافريقية، مؤكدًا أنه تم التحديث مع اللاعبين من قبل جميع المسؤولين في اتحاد الكرة، لتحفيزهم .

وواصل : «اعتذرت عن السفر اليوم، إلى الكاميرون بسبب ظروف خاصة وفي حالة الصعود سوف اغادر إلى الكاميرون فورًا».