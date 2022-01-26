 الصين تنفق 441 مليار دولار على البحث والتطوير خلال 2021 - بوابة الشروق
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الصين تنفق 441 مليار دولار على البحث والتطوير خلال 2021

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 11:00 ص

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في إنفاقها على البحث والتطوير، حيث شكل الإنفاق 2.44% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال عام 2021، بزيادة 0.03 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير وصل إلى حوالي 2.79 تريليون يوان (حوالي 441.13 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، بزيادة 14.2% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن إنفاق الصين في البحث والتطوير ارتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي.


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