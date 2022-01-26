إخفاق نواب إيطاليا في انتخاب رئيس جديد في جولة ثالثة من التصويت

أخفق نواب البرلمان الإيطالي في تجاوز أزمة في الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد، حيث قدم أغلبية النواب بطاقات فارغة لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات مجلس النواب، جاءت 412 بطاقة، من إجمالي 978 بطاقة تم تقديمها، فارغة، فيما توزعت الأصوات على عدة مرشحين. ويتوقع تحقيق انفراجة غدا الخميس حيث تنخفض الأغلبية المطلوبة إلى 505 من 1009 أصوات لمن يحق لهم التصويت.

ولا يزال المحللون يرون في رئيس الوزراء ماريو دراجي المرشح الأوفر حظا، ولكن بات فوزه بسباق الرئاسة، أكثر صعوبة مما كان متوقعا في البداية.

وشهد التصويت اليوم ارتفاعا في دعم الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، الذي قال مرارا إنه لا يرغب في ولاية ثانية، مما يشير إلى مدى صعوبة اختيار خليفة له.