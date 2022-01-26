كاسيميرو: لن نلعب بهدوء أمام الإكوادور رغم حسم التأهل للمونديال

أكد لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو أن منتخب بلاده، البرازيل، سيقدم أداء قويا خلال مواجهة الإكوادور ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبينما حسمت البرازيل التأهل لمونديال قطر، ستحل بعد غد الخميس، ضيفة ضمن الجولة الـ15 من التصفيات على الإكوادور التي تأمل في الاقتراب من حجز بطاقة العبور للحدث الأهم في عالم كرة القدم.

وفي هذ الصدد، أكد كاسيميرو أن "الكثيرين يعتقدون أننا سنصل إلى المباراة أمام الإكوادور بهدوء شديد، ولكن عندما يتعلق الأمر بفريقنا فالأمر ليس كذلك، لأن العمل يجب أن يكون شاقا" للفوز في المبارايات.

وأضاف: "نحن نعلم أن الإكوادور تقدم أداء جيدا للغاية، فهي تحتل المركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم، إنه فريق يحظى باحترام كبير، ونعلم مدى صعوبة اللعب هنا، بل وأكثر إذا أرادوا أيضا التأهل".

كما أشار إلى أن التأهل إلى المونديال لن يصرف الانتباه عن العمل الذي قام به فريقه خلال جولات التصفيات، لأن النية ستكون الاستمرار في التحسن كفريق.

وتابع: "إنه الاهتمام بمباراة تلو الأخرى، والمباراة التالية ستكون أمام الإكوادور، لأن الشيء الرئيسي سيكون الاستمرار في التحسن كفريق، مما سيساعد على المشاركة بقوة في المونديال".

وتقام مباراة الخميس المقبل على ملعب "رودريجو باز ديلجادو" المملوك لنادي ليجا دي كيتو، حيث خاضت الإكوادور على أرضه معظم المباريات في المواجهة الحالية.