الصحة تنفي تأجيل جميع التدخلات غير الطارئة بمستشفيات القاهرة بسبب كورونا

عبّر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن اندهاشه مما أثير عن ستة إجراءات قيل إن الوزارة أصدرتها لمواجهة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح عبر شاشة "الشمس"، مساء الأربعاء، إنّ ما أثير عن تأجيل جميع التدخلات غير الطارئة للمرضى بمستشفيات القاهرة لمدة 15 يومًا ما هي إلا اجتهادات، مؤكّدًا أن الوزارة لم تصدر قرارًا في هذا الصدد.



وأشار إلى أنّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تعمل بشكل طبيعي، كما أن العمليات يتم إجراؤها بشكل منتظم، مؤكّدًا أنه لا يوجد حتى الآن ما يدفع الدولة لاتخاذ قرار التأجيل.



وأوضح أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات، لكن لا يوجد ارتفاع طردي بين هذا الارتفاع وزيادة معدلات دخول المستشفيات.



وأكّد أنّ الوزارة تستعد دائمًا لمواجهة أي سيناريوهات، مشيرًا إلى أنّ التوجيه العام لدى المستشفيات هو الاستعداد وزيادة الجاهزية والتأكّد من وجود عدد كافٍ من الأسرّة.



ولفت إلى أنّ الزيادة في حالات دخول المستشفيات ليست بنفس الزيادة الطردية التي كانت سائدة في الموجات الثلاث الماضية.



وشدد متحدث الصحة، على أن الوزارة تتبع منهج "كن مستعدًا، كن جاهزًا"، ولا تستعد لحدوث المشكلة ثم تبدأ في التعامل معها.